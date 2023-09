Les dons pour le Maroc commencent à affluer vers le hub humanitaire bruxellois

Le hub humanitaire, qui centralise les dons à envoyer au Maroc, a ouvert ses portes mardi à Anderlecht. Les premiers citoyens, les voitures chargées de couverture, de tentes et de lampes-torches, ont commencé à affluer vers l'entrepôt, situé au numéro 8 de la Digue du Canal.

Le centre de collecte de dons, géré par une équipe d'une trentaine de bénévoles, a été ouvert à l'initiative des communes d'Evere, Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Koekelberg, auxquelles se sont ensuite unies celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Berchem-Sainte-Agathe. La commune d'Etterbeek soutient également le hub humanitaire bruxellois et a ouvert un espace au numéro 31 de l'avenue des Casernes pour recueillir les dons, qui seront ensuite acheminés vers Anderlecht.

"En général, c'est au Heysel que se tient la collecte, mais le lieu n'était pas disponible pour le moment. Nous avons donc cherché un autre endroit", explique le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps. L'entrepôt choisi a déjà servi aux récoltes de dons pour l'Ukraine et à la suite des tremblements de terre en Syrie et en Turquie. "Il était donc facilement mobilisable", ajoute le maïeur.