Les éclaircies vont faire leur retour, depuis l'ouest

Les maxima seront compris entre 15°C en Hautes-Fagnes et 20°C en plaine. Le vent, modéré dans l'intérieur des terres et assez fort à fort à la mer, virera au secteur ouest à nord-ouest sur l'ensemble du territoire.

Ce jeudi soir, le risque d'averses sur le sud-est du territoire se dissipera finalement et le ciel se dégagera sur l'ensemble des régions. En cours de nuit, la nébulosité augmentera par l'ouest et quelques précipitations seront d'ailleurs possibles sur l'extrême ouest du pays vers l'aube. Les minima s'échelonneront de 6 à 10°C en haute Belgique et de 10 à 14°C ailleurs, sous un vent revenant au secteur sud-ouest tout en devenant modéré et même faible dans le sud-est du pays.