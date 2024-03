Les écoles devront justifier le dépassement du nombre maximal d'élèves par classe

Des sanctions sont prévues pour s'assurer du respect des règles. Celles-ci pourront aller jusqu'à une réduction de 5% de la dotation de fonctionnement des écoles en cas de récidive.

Le nouveau décret ne change pas les normes d'encadrement actuellement en place dans le primaire (24 élèves maximum dans les deux premières années et 28 de la 3e à la 6e primaire) et le secondaire (24 élèves durant les deux premières années, et puis de 22 à 32 élèves selon les années et les filières).

Il en introduit toutefois un pour le niveau maternel, où il n'existait jusqu'à présent aucune norme. Le texte prévoit ainsi au mois un enseignant équivalent temps-plein (ETP) par groupe-classe de 24 enfants au maximum.