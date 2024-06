Les Engagés constituent "un partenaire privilégié" pour le MR

Les Engagés représentent "un partenaire privilégié" pour le MR dans la formation des gouvernements compte tenu de "la proximité" entre les programmes des deux partis, a déclaré le président libéral Georges-Louis Bouchez au micro de la RTBF dimanche soir. Côté flamand, le Montois tend la main à la N-VA "qui partage beaucoup de points communs avec nous sur le socio-économique, la sécurité, l'asile et la migration".

Le MR et Les Engagés font partie des vainqueurs des élections fédérales et régionales. Les libéraux s'imposent comme le premier parti francophone, tandis que la formation héritière du cdH se hisse à la troisième place en Wallonie, selon des résultats encore partiels.

Georges-Louis Bouchez a invité les autres partis à "respecter la démocratie" pour la formation des gouvernements. "On a rarement eu des résultats aussi clairs côté francophone et on doit donc les mettre en oeuvre", a-t-il souligné.

Le libéral veut appliquer des réformes "extrêmement importantes" sur le marché de l'emploi, "mettre à plat" le Pacte d'excellence et "travailler sur la sécurité". "Notre victoire ne se base pas sur un malentendu mais sur un programme clair", a-t-il ajouté. "La coalition devra prendre ces impératifs, bien sûr en respectant tous les partenaires."