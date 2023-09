Les Engagés recrutent une figure bien connue à Charleroi pour les prochaines élections

L'homme est bien connu des Carolos et des habitants du Centre: il a évolué comme joueur professionnel dans les équipes de la RAAL et au Sporting de Charleroi. L'ancien footballeur, également ingénieur de formation, a ensuite travaillé dans le secteur privé. Il avait été désigné "manager de l'année" en 2018. Après son départ de l'aéroport, il avait brièvement travaillé à Pairi Daiza avant de devenir conseiller au cabinet de Jean-Luc Crucke, ancien ministre wallon MR, passé chez Les Engagés.

L'ancien directeur général de l'aéroport de Charleroi Jean-Jacques Cloquet rejoint Les Engagés, écrivent les journaux du groupe IPM et Le Soir mardi. Il sera tête de liste en 2024 aux élections régionales wallonnes dans l'arrondissement de Charleroi-Thuin, ajoutent-ils.

"Les Engagés ont clairement changé. Je sens une volonté de changer de système pour évoluer avec la transition de la société, pour fédérer, rassembler, travailler en équipe autour de thématiques sociétales prioritaires pour le bien-être des citoyens et d'agir pour le bien commun", a déclaré M. Cloquet, dans un communiqué. "Aujourd'hui, je me définis comme un libéral social, centriste, humaniste et progressiste qui veut faire de la politique autrement."

Le candidat annonce son intention de vouloir travailler sur trois dossiers :

"remettre au travail un maximum de personnes en Wallonie" via notamment la revalorisation des bas et moyens salaires sans pénaliser fiscalement l'employeur, la formation et la redynamisation du dialogue social,

soutenir les PME, les indépendants et les entrepreneurs notamment en favorisant "les initiatives visant à la production locale",

"redévelopper une dynamique de proximité afin que les décisions soient prises en concertation avec tous les acteurs concernés".

Le député wallon Julien Matagne, qui tirait la liste régionale du cdH en 2019, sera premier suppléant au fédéral lors du scrutin du 9 juin 2024.