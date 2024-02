Les entreprises pourront recruter plus facilement des travailleurs étrangers

Le conseil des ministres a approuvé vendredi le projet d'accord de coopération qui étend le portail "Working in Belgium" afin d'aider les entreprises qui trouvent un travailleur étranger adéquat à l'engager plus rapidement, ont annoncé la secrétaire d'Etat à l'Asile, Nicole de Moor, et le ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke.