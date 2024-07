Les Etats-Unis accusent l'Iran d'encourager les manifestations sur Gaza

"L'Iran devient de plus en plus agressif dans son travail d'influence à l'étranger, cherchant à favoriser le conflit et saper la confiance dans nos institutions démocratiques", a encore déclaré la plus haute responsable du renseignement américain.

Le communiqué annonce que son bureau publiera "de manière régulière" des informations sur les tentatives de manipulation politique de la part d'acteurs étrangers en cette année électorale.