Les exilés devront quitter plus rapidement les centres d'accueil

La secrétaire d'État démissionnaire à l'Asile et la Migration Nicole de Moor (CD&V) a décidé ce vendredi de raccourcir la durée de l'accueil dans les centres, et de ne plus l'octroyer qu'aux personnes qui sont en cours de procédure, écrit La Libre samedi. L'objectif est de soulager (un peu) ces structures d'accueil.