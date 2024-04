Les extrémistes et djihadistes fichés se situent surtout à Bruxelles et en Flandre

Les extrémistes et djihadistes fichés se situent majoritairement à Bruxelles et en Flandre, écrivent vendredi Le Soir et les journaux de Sudinfo. La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) a en effet révélé, pour la première fois, l'origine géographique des personnes suivies et inscrites dans la Banque de données commune (BDC), en réponse à une question parlementaire de Georges Dallemagne (Les Engagés).