Les façades de l'archevêché de Malines retrouvent leur éclat après deux ans de travaux

"Il s'agit de bien plus qu'une simple couche de peinture, le travail a été vraiment minutieux", explique le député provincial Luk Lemmens (N-VA). "Sur les 414 volets, 115 ont été réparés et repeints, les 299 autres ont été remplacés par des neufs. Les chapiteaux ont également été restaurés et la décoration a été minutieusement vérifiée et remplacée en de nombreux endroits. La dernière grande restauration remontait à 1920. Nous sommes maintenant prêts pour les 100 prochaines années."

Les occupants du palais, le cardinal Jozef De Kesel et l'archevêque Mgr Luc Terlinden se sont également dits ravis des travaux. "Je voudrais remercier la province, c'est en fait un beau cadeau pour mon ordination épiscopale", s'amuse ainsi Mgr Terlinden.

"J'ai pu suivre les différentes étapes de la rénovation du palais au cours des huit dernières années", ajoute le cardinal De Kesel. "C'est un environnement magnifique, c'est stimulant de pouvoir travailler dans un aussi beau bâtiment. J'ai vu la fierté dans les yeux des ouvriers pour le travail qu'ils ont accompli ici", ajoute l'ancien primat de Belgique.