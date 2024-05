Les femmes plus souvent hautement qualifiées, selon Statbel

En 2021, en Belgique, 10% de la population âgée de 25 à 64 ans, c'est-à-dire la population en âge de travailler et ayant majoritairement achevé son parcours scolaire, n'avait pas de diplôme ou au maximum un diplôme de l'enseignement primaire, 17% possédait un diplôme de l'enseignement secondaire inférieur, 37% un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et 37% un diplôme de l'enseignement supérieur, détaille Statbel.

En Région flamande, 77% de la population des 25-64 ans a au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et l'écart entre les hommes et les femmes est faible (79% pour les femmes et 75% pour les hommes). En Région de Bruxelles-Capitale, la part de cette population est moindre (66%). L'écart entre les hommes et les femmes y est également faible (68% pour les femmes et 65% pour les hommes). En Région wallonne, 69% des 25-64 ans ont au moins un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur. Le contraste entre les hommes et les femmes y est en revanche important : la part des femmes est de 73% et celle des hommes de 66%, souligne l'office belge de statistique.