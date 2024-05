Les feux de courtoisie permettent aux pompiers volontaires de se sentir plus en sécurité

Les feux dits "de courtoisie", des feux verts clignotants installés sur le tableau de bord, permettent aux pompiers volontaires de se sentir plus en sécurité et aux autres usagers de la route de reconnaître leurs véhicules plus rapidement, ressort-il mardi des conclusions d'un projet pilote mené par l'institut Vias pendant huit mois. Le gain de temps pour les interventions est toutefois minime: 6 secondes en moyenne.