Les fonds de pension belges appellent à un développement de la pension complémentaire

PensioPlus, qui représente les fonds de pension belges, a appelé vendredi à développer davantage le deuxième pilier, la pension complémentaire financée par l'employeur dans le cadre d'une assurance-groupe ou d'un fonds de pension. Plus de personnes devraient y adhérer et déposer des montants plus importants pour répondre au problème des pensions, considère la fédération sectorielle.