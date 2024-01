Les forces de sécurité placent en détention plus de 300 suspects

Des armes à feu, des munitions, des explosifs et équipements incendiaires, des bateaux et autres véhicules ont été saisis durant une opération à l'échelle du pays, a annoncé le chef de cabinet Jaime Vela mercredi. La police et les militaires ont aussi libéré par moins de 41 otages.

Au cours de cette opération, cinq personnes suspectées d'appartenir à des gangs criminels ont aussi été abattues par les forces de sécurité.