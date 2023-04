Les frégates ASWF nettement plus chers pour une série de facteurs, selon Mme Dedonder

La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a justifié mercredi l'augmentation - "très conséquente", a-t-elle reconnu - du prix d'achat des deux frégates en coopération avec les Pays-Bas par différents facteurs, dont l'inflation, et le fait que les deux bâtiments belges seront tout à fait "identiques" à leurs homologues néerlandaises, notamment en termes d'armement.

Les deux gouvernements ont donné le 31 mars leur accord à cette augmentation des coûts, de plus de deux milliards en euros courants (tenant compte d'un taux annuel d'inflation moyen de 2%), alors que le budget initial avait été fixé en 2018 à 1,2 milliard dans un accord bilatéral, un "Memorandum of Understanding", MoU). Ils n'ont rendu cette décision publique que trois jours plus tard, pour "des raisons de confidentialité" à la demande du "pouvoir adjudicataire", c'est-à-dire les Pays-Bas qui dirigent ce programme de frégates de lutte , a expliqué Mme Dedonder (PS) en commission de la Défense de la Chambre.

Et ce qui concerne les coûts, elle a souligné que les montants datant de 2108 et ceux sur lesquels Bruxelles et La Haye se sont finalement accordés "ne sont pas tout à fait comparables".