Les grèves de 1886 commémorées à l'occasion de plusieurs événements et d'une manifestation

Le collectif carolo 1886 organisera du 25 au 30 mars prochains plusieurs événements en lien avec la commémoration des grèves ouvrières de 1886, a-t-il indiqué mercredi matin lors d'une conférence de presse. Les syndicats se grefferont à ce programme en organisant le 27 mars, au départ de la gare de Roux (Charleroi), une manifestation en front commun pour une valorisation des salaires, la baisse des prix de l'énergie, l'augmentation du pouvoir d'achat et la liberté d'action collective.

La manifestation organisée le 27 mars en matinée permettra de faire le lien avec une série de préoccupations, ont indiqué Fabrice Eeklaer et Vincent Pestieau, respectivement secrétaire fédéral de la CSC Charleroi - Sambre et Meuse et secrétaire fédéral FGTB Charleroi - Sud Hainaut.

Les deux responsables s'attendent à la participation de délégations syndicales de l'ensemble du pays le 27 mars prochain.