Les Hautes écoles du libre mettent "en garde" contre une réforme "précipitée"

A trois jours du vote prévu en plénière du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la réforme du décret Paysage, les Hautes écoles et écoles supérieures des arts (ESA) relevant des réseaux catholique et libre non-confessionnel mettent lundi le monde politique "en garde" face à une réforme "précipitée".

Ces changements visent, selon leurs auteurs, à préserver l'an prochain la finançabilité d'un certain nombre d'étudiants qui, sans cela, pourraient la perdre. Leur texte doit être définitivement validé jeudi en plénière du Parlement.

Mardi dernier, à l'initiative du PS et d'Ecolo, soutenus par l'opposition PTB, la commission Enseignement supérieur du parlement de la FWB a adopté une proposition de décret amendant le décret Paysage.

Dans un communiqué commun diffusé lundi, les Hautes écoles et ESA du libre voient toutefois dans cette initiative une "décision prise à la hâte (...) sans consultation des acteurs concernés et sans analyse fine et objective".

Pour ces établissements, la nouvelle mouture PS-Ecolo du décret risque "d'impacter gravement les étudiants dans la poursuite de leur parcours de formation". Elle menace aussi d'instaurer "des inégalités de traitement à défaut d'avoir envisagé toutes les situations particulières propres à certaines cohortes d'étudiants", selon leur communiqué.

Tout en reconnaissant la pertinence d'évaluer le décret, ces établissements supérieurs jugent que cette évaluation ne peut intervenir qu'à l'issue de l'année académique 2023-2024, soit après la seconde session de septembre.