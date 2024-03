Les hautes écoles du réseau libre appellent au calme et à évaluer après l'année académique

Les hautes écoles de l'enseignement catholique et de l'enseignement libre subventionné non-confessionnel ont lancé vendredi un appel "à la sérénité" autour du décret Paysage et de ses critères de finançabilité. Il est impossible de savoir maintenant combien d'étudiants seront "non finançables" à la rentrée prochaine, mieux vaut donc attendre la fin de l'année académique avant de faire une évaluation de la réforme sur base de critères objectifs, indiquent ces hautes écoles.