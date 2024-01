Les Houthis, bombardés, affirment qu'ils continueront à cibler les navires liés à Israël

"Il n'y a aucune justification à cette agression contre le Yémen, puisqu'il n'y avait pas de menace sur la navigation internationale en mer Rouge (...), et la cible était et restera les navires israéliens ou ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée", a-t-il écrit sur X (ex-Twitter).

Des frappes américaines et britanniques ont été "menées avec succès" vendredi contre les Houthis au Yémen, et avec le "soutien" de l'Australie, du Bahreïn, du Canada et des Pays-Bas, a affirmé le président américain Joe Biden dans la nuit de jeudi à vendredi. Les frappes aériennes ont visé la capitale du Yémen et d'autres villes du pays contrôlées par les rebelles, a confirmé vendredi la chaîne de télévision des Houthis.