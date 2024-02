Les indépendants, ces "oubliés" du plan d'accompagnement gratuit du burnout

Une enquête a révélé fin 2023 que le stress au travail était important chez les indépendants et que l'équilibre entre leur vie professionnelle et vie privée était compliqué, rappelle l'organisation patronale. Plus d'un tiers d'entre eux sont trop stressés (37,8%) et les chiffres ont tendance à s'aggraver d'année en année.

Pour le SNI, la succession des crises (Covid-19, énergie…) fait "des ravages". "Les entrepreneurs sont confrontés à un stress croissant, et pourtant les différentes initiatives en la matière ne sont souvent pas (assez) axées sur eux. Il est donc incompréhensible que le gouvernement fédéral 'oublie' d'aider les indépendants dans sa lutte contre les maladies de longue durée", s'énerve-t-il.