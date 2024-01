Les infections respiratoires faibles fin janvier

Au cours de la troisième semaine, le nombre de cas et d'hospitalisations pour 1.000 résidents dans les maisons de repos et de soins était de 13 et 1, respectivement.

"Durant la deuxième semaine, l'incidence hebdomadaire des hospitalisations pour infections respiratoires aiguës sévères est en diminution par rapport à la semaine précédente. Le nombre de nouvelles hospitalisations hebdomadaires est supérieur au niveau de base, mais de faible activité épidémique par rapport aux pics des années précédentes", explique Sciensano.