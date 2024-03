Les infirmiers de pratique avancée disposeront désormais de leur propre cadre

Le conseil des ministres a approuvé, vendredi, un projet d'arrêté qui définit les compétences autorisées pour les infirmiers de pratique avancée en précisant les activités cliniques et les actes médicaux que ces derniers sont autorisés à réaliser, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent les exécuter.

Titulaires d'un diplôme de bachelier et d'un diplôme de master en sciences infirmières, les infirmiers de pratique avancée (IPA) disposeront désormais de leur propre cadre, avec des compétences supplémentaires.

"Si nous voulons continuer à garantir des soins de qualité dans notre pays, nous avons besoin de différents profils de fonction, chacun avec ses propres compétences. Non seulement c'est profitable aux soins, mais nous rendons aussi la profession infirmière plus attrayante et nous la préparons pour demain", a commenté le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.