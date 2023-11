Les jeunes victimes de violences en ligne ne se tournent pas assez vers les adultes

Les jeunes victimes de violences en ligne ne demandent pas suffisamment d'aide aux adultes ou à des services ou organismes compétents. Seuls 5% d'entre eux se tournent vers la police et moins de 5% sollicitent de l'aide auprès d'un organisme de soutien, ressort-il vendredi d'une enquête menée par l'Université d'Anvers, l'ULiège et l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles.

Selon l'étude, un jeune sur cinq s'est également déjà rendu coupable de discours haineux et un jeune sur trois a déjà diffusé du contenu dévoilant l'intimité d'une personne sans son consentement. Les garçons sont deux fois plus susceptibles de diffuser ce genre d'images et les jeunes issus de la diversité sont plus nombreux à avouer avoir déjà diffusé ce genre de contenu.

"Cette enquête démontre qu'il n'est pas rare que les jeunes Belges soient victimes, mais aussi coupables, de violence en ligne. Ils ne savent pourtant pas comment y réagir ni vers qui se tourner lorsque cela leur arrive", souligne Michel Walrave (université d'Anvers), coordinateur du projet.

Pour lui, il est "primordial d'accorder davantage d'attention dans les médias, mais également dans l'enseignement, aux limites à respecter en ligne, aux conséquences de ces comportements sur les jeunes et aux réactions possibles en tant que victime ou témoin".