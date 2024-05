Les locataires de logements sociaux globalement satisfaits de leur société immobilière

Une enquête de satisfaction menée auprès de plus de 2.000 locataires sociaux de la Région bruxelloise révèle un sentiment globalement positif auprès des personnes interrogées. Celles-ci ont attribué une note moyenne de 7/10 à leur logement et à leur Société Immobilière de Service Public. Ils ont émis des évaluations favorables concernant la qualité de vie dans leur quartier et les différents services offerts.