Les loyers des logements à faible score PEB pourront à nouveau être indexés en Flandre

Pour éviter que les propriétaires rattrapent le manque à gagner et procèdent à une "double indexation" cette année, l'augmentation sera calculée selon une formule modulée avec un facteur de correction. Concrètement : un locataire qui a payé 800 euros par mois pour un logement mal isolé en octobre 2021 paiera 832 euros à partir d'octobre prochain. Sans la correction, le loyer s'élèverait à plus de 925 euros, explique M. Diependaele. Selon le ministre, cela permettra de rétablir l'équilibre entre propriétaires et locataires sur le marché locatif privé. "Nous encourageons les propriétaires à créer une offre suffisante tout en protégeant autant que possible les locataires vulnérables."