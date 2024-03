Les marchands de journaux dénoncent un accord "crapuleux" dont ils se sentent oubliés

Les marchands de journaux se sentent "oubliés" de l'accord intervenu au sein du gouvernement fédéral sur la distribution de la presse, réagit mercredi la fédération professionnelle Perstablo. Dans un communiqué, elle dénonce un "marché crapuleux conclu entre les éditeurs, le politique et bpost".

Le gouvernement fédéral s'est accordé mercredi en comité restreint sur un réarrangement, au sein de l'enveloppe existante, des dispositions organisant le soutien à la distribution de la presse. Un montant annuel de 50 millions d'euros sous forme de crédit d'impôt est prévu et le soutien financier variera selon la densité de population des régions. En 2024 et 2025, une fourchette de 30 à 79 centimes par journal est prévue en Wallonie et 40 à 57 centimes en Flandre.

Aux yeux de la fédération Perstablo, il n'a pas été tenu compte de l'impact économique de ce soutien sur les librairies-presse, dont deux établissements ferment leurs portes chaque jour en moyenne. Elle fustige un marché "crapuleux" et accuse le gouvernement de faire primer l'emploi au sein de bpost à celui des indépendants.