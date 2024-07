Les militants du MR approuvent la participation du parti aux gouvernements

Sans surprise, les militants libéraux, réunis samedi matin à Charleroi, ont approuvé à l'unanimité la participation du parti aux gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Au lendemain des élections du 9 juin, le MR et Les Engagés - qui ont eux aussi approuvé ce samedi matin leur participation aux gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles - avaient annoncé leur volonté de travailler ensemble à la formation des deux exécutifs. Il leur aura ensuite fallu un mois pour parvenir à un accord sur les déclarations de politique régionale et communautaire, dont les grandes lignes ont été présentées jeudi.