Les Namurois encore privés de piscine jusqu'au 8 janvier au plus tôt

Fermée depuis la mi-décembre en raison d'un problème technique, la piscine de Saint-Servais ne rouvrira pas avant le 8 janvier, a indiqué vendredi la Ville de Namur. La population de la capitale wallonne n'a actuellement plus accès à aucune piscine.

La piscine de Salzinnes, la plus ancienne de Namur, a été fermée fin 2020 en raison du coût trop important des travaux qui auraient dû y être réalisés. Celle de Jambes est également fermée, depuis septembre dernier, pour rénovation et remise aux normes. Il ne restait donc plus qu'une piscine aux Namurois, celle de Saint-Servais.

De manière générale, la capacité des piscines de Jambes et de Saint-Servais est relativement limitée au regard de la demande.