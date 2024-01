Les Néerlandaises remportent le titre européen en water-polo devant leur propre public

La même affiche avait vu les Oranje remporter le titre mondial l'été dernier au Japon, aux tirs au but, pour la deuxième fois de leur histoire après 1991. La victoire à l'Euro 2024 porte le total de titre continentaux à six pour les Pays-Bas, qui avaient triomphé en 1985,1 987, 1989, 1993 et 2018.

La Belgique ne participait pas à la compétition.