Les nouveaux contrôles frontaliers entre la Belgique et le Royaume-Uni mis en oeuvre

Quatre ans après le Brexit et plusieurs reports, le "Border Target Operating Model (BTOM)" est en vigueur depuis cette semaine, a expliqué vendredi la baronne et ministre britannique d'État au Bureau du cabinet Lucy Neville-Rolfe à Zeebrugge. Il sera introduit progressivement au cours des prochains mois.

Cette nouvelle législation concerne principalement les produits d'origine animale et végétale. Les produits agricoles ou les fleurs, par exemple, seront désormais soumis aux nouveaux contrôles (sanitaires et phytosanitaires, NDLR).

Mme Neville-Rolfe s'est rendue à Zeebrugge principalement pour écouter les préoccupations de l'industrie à propos du nouveau BTOM. Elle s'est entretenue avec Flanders Investment and Trade, l'Afsca, la fédération de l'industrie alimentaire belge, la fédération des transporteurs et prestataires de services logistiques belges et le Voka, le réseau d'entreprises flamand. Elle doit encore s'entretenir avec le ministre-président du gouvernement flamand Jan Jambon à Bruxelles.