Les occupants du Coubertin organisent un sitting devant le siège de l'UCLouvain

Une quarantaine de participants au mouvement d'occupation du bâtiment Coubertin à Louvain-la-Neuve ont pris place mercredi sur les marches extérieures des Halles universitaires de l'UCLouvain. Ces activistes estiment n'être toujours pas entendus par les autorités universitaires sur leurs contestations de la politique d'Israël et les rapports de l'UCLouvain avec les universités israéliennes

Les manifestants ont déployé sur place un calicot indiquant "Israël terroriste, UCLouvain complice", ainsi qu'un drapeau palestinien. Ce sitting se déroule dans le calme, avant un conseil d'administration de l'UCLouvain prévu à 14h30.

"Nous avons rencontré le vice-recteur aux affaires étudiantes la semaine dernière, qui nous a renvoyé vers le conseil académique. Nous avons été reçus par ce conseil, qui, pour certaines questions, nous a renvoyé vers les facultés. À chaque fois, on nous reporte plus loin. Ce matin, nous sommes venus pour rencontrer le recteur, mais on ne nous a pas laissé entrer", indique sur place un participant à cette nouvelle action.