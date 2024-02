Les ONG humanitaires continuent de dénoncer les violations du droit international à Gaza

Israël continue de lancer des frappes aériennes sur Gaza et sur la population qui y est piégée, et n'a toujours pas élargi l'accès humanitaire à Gaza, a notamment asséné le directeur de l'organisation Medico International, Tsafrir Cohen.

Le 26 janvier, la Cour internationale de justice (CIJ) avait ordonné à Israël de tout faire pour éviter des victimes civiles et permettre l'accès à l'aide humanitaire à Gaza, dont la population a besoin d'urgence. Non seulement cela n'a pas été fait, mais la situation sur le terrain s'est encore détériorée, ont dénoncé les ONG.

Médecins du Monde a abondé dans le même sens. "Nous avons du mal à acheminer l'aide à Gaza, et une fois à Gaza, nous n'arrivons pas non plus à la distribuer", s'est à son tour indignée la présidente de l'organisation, Florence Rigal. La distribution de l'aide humanitaire à Gaza est très risquée pour le personnel, épuisé, qui risque en permanence sa vie, entre les frappes aériennes et les tireurs d'élite israéliens, a-t-elle ajouté.

Plus de 1,5 million de personnes bloquées à Rafah n'ont aucun endroit sûr où se réfugier. Nombre d'entre elles ont déjà été déplacées à plusieurs reprises. Dans le même temps, la population palestinienne est menacée par la famine et de nombreuses maladies.

L'appel à un cessez-le-feu immédiat et permanent est plus urgent que jamais, ont, encore une fois, répété les organisations humanitaires et de défense des droits humains.