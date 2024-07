Les partis belges ont reçu plus de 80 millions d'argent public en 2023 -2

Les douze partis politiques qui disposent d'au moins un représentant à la Chambre ont reçu, au total, plus de 80 millions d'argent public en 2023, ressort-il de leurs comptes consolidés déposés à la Chambre. Ce financement public représente 78,6% de leurs recettes courantes et font croître leurs capitaux propres à plus de 122 millions d'euros, rapportent mercredi L'Echo et De Tijd.