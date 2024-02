Les partis signent une "charte de participation des jeunes" en politique

L'ensemble des partis représentés à la Chambre, à l'exception du Vlaams Belang et du PTB, ont signé jeudi matin une "charte de participation des jeunes en politique".

Via cette charte, les partis s'engagent à "promouvoir la voix des jeunes", "impliquer activement les jeunes dans la prise de décision politique" et "promouvoir la participation des jeunes aux élections". "Ensemble, nous aspirons à une société où la voix de la jeunesse n'est pas seulement entendue, mais où elle provoque également des changements concrets", conclut la charte.

Le texte a été signé, en présence de la présidente de la Chambre Eliane Tillieux, par les présidents de parti Tom Ongena (Open Vld), Sammy Mahdi (CD&V), Melissa Depraetere (Vooruit), Georges-Louis Bouchez (MR), Nadia Naji (Groen), Paul Magnette (PS), Rajae Maouane (Ecolo) et François De Smet (DéFI). Les présidents de la N-VA et des Engagés étaient respectivement représentés par les députés Koen Metsu et Christophe De Beukelaer.