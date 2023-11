Les patients ne devront plus payer pour les transports entre hôpitaux

A partir du 1er janvier, les patients ne devront plus payer la facture des transports planifiés entre hôpitaux lorsqu'ils seront admis pour une opération ou un traitement et qu'ils devront, par exemple, être transportés vers un hôpital plus spécialisé, a annoncé lundi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, au cours du congrès de "Kom Op Tegen Kanker". Un montant de 13,5 millions d'euros sera investi à cet effet.