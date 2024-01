Les pompiers désormais représentés dans un organe national

Les 35 zones de pompiers du pays, Bruxelles comprise, sont désormais représentées au sein de l'Organe national représentatif des zones de secours. Via cet organe, les pompiers pourront conseiller, avec le SPF Intérieur, la ministre de l'Intérieur sur la politique relative aux pompiers. Le projet d'arrêté royal avait été approuvé par le conseil des ministres en septembre, et l'organe a été légalement consacré fin décembre. Annelies Verlinden l'a officiellement inauguré mercredi depuis "The Beast", le camion à la plus haute échelle incendie du pays (64 mètres).