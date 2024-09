Les précipitations de l'an dernier à Herent et Zutendaal reconnues comme catastrophe

Les fortes précipitations de l'année dernière dans les communes flamandes de Herent (Brabant flamand) et de Zutendaal (Limbourg) sont reconnues comme catastrophe naturelle. Ainsi en a décidé le gouvernement flamand vendredi.

Il avait beaucoup plu à Herent les 11 et 12 mai et à Zutendaal ainsi que le 12 septembre. L'Institut Royal Météorologique et l'Agence flamande de l'environnement ont confirmé que les pluies répondaient aux critères de reconnaissance scientifique.

Le gouvernement a donc reconnu les catastrophes. Après la publication au Moniteur, les victimes disposent de trois mois pour demander une indemnisation au Fonds flamand des catastrophes.