Les premiers brevets 'OFF 4' décernés aux officiers pompiers à l'UMons

L'obtention du brevet permettra, dès le 1er janvier 2024, d'être nommé au grade de colonel et deviendra une condition indispensable pour postuler à la fonction de commandant de zone. La formation 'OFF 4' est la dernière étape dans les formations des officiers des services d'incendie. Elle complète la réglementation des formations du personnel opérationnel des zones de secours.

La formation se décline en deux parties. La première est composée des modules de formation théorique qui se concentrent sur la stratégie et la direction, la communication, le "process management", la diversité, la sécurité et le bien-être au travail. La seconde partie concerne un stage de 100 heures avec la rédaction d'un rapport d'activité et d'analyse. Les commandants de zone qui ont participé à la formation 'OFF 4' sont toutefois dispensés du stage.