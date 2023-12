Les produits non transformés moins chers en Belgique que dans les pays voisins

Les produits non transformés comme les fruits, les légumes, le poisson et la viande ainsi que les produits de marque distributeur sont moins chers en Belgique qu'en France, aux Pays-Bas ou en Allemagne, selon les résultats d'une étude menée par l'Observatoire des prix à la demande du ministre de l'Economie Pierre-Yves Dermagne et dévoilés mercredi.

Les fruits et légumes vendus en magasin en 2022 étaient ainsi plus de 17% moins chers qu'en France et plus de 12% moins chers qu'en Allemagne, se réjouit le ministre de l'Economie qui avait demandé en 2022 à l'Observatoire des prix de réaliser une étude sur les différences de niveaux de prix entre la Belgique et nos pays voisins.

La viande était également moins chère en Belgique qu'en France et en Allemagne, mais toujours plus chère qu'aux Pays-Bas, même si l'écart de prix s'est réduit, poursuit l'étude.