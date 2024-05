Les progressistes juifs de Belgique appellent la Belgique à reconnaître l'Etat palestinien

"Au milieu de cette horreur, deux évènements récents apportent des lueurs d'espoir. D'abord, le procureur de la Cour pénale internationale a requis des mandats d'arrêts contre ceux qu'il considère comme coupables de crimes de guerre et crimes contre l'humanité: Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, (responsables pour le gouvernement israélien), ainsi que Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Ismail Haniyeh (responsables pour le Hamas). Par ailleurs, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont reconnu l'État de Palestine", constate l'UPJB qui estime que la Belgique "doit soutenir ces initiatives".

Pour l'Union des progressistes juifs de Belgique, qui affirme ne pas fonder son identité sur une allégeance à l'Etat d'Israël et ne pas siéger au sein du Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), l'urgence humanitaire est "à l'obtention d'un cessez-le-feu durable, à la libération des otages israélien·nes et des milliers de prisonnier·es palestinien·nes détenu·es arbitrairement".