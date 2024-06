Les propos de Jeholet "maladroits" et "malheureux" mais "pas contraires à la loi" selon Unia

Les propos tenus par Pierres-Yves Jeholet (MR) sur RTL-TVI dimanche sont "malheureux et maladroits, sur un fond de racisme" mais ne sont "pas contraires à la loi", selon Patrick Charlier, le directeur du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations (Unia).