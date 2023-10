Les provinces wallonnes réclament davantage de moyens pour assurer leurs missions

Alors que l'échéance électorale approche, avec en juin les élections législatives, régionales et européennes, suivies en octobre des scrutins communaux et provinciaux, c'est l'heure pour différents acteurs de présenter leurs revendications. Vendredi, c'était au tour de l'Association des provinces wallonnes (APW) de poser ses exigences, tournant principalement autour d'une nécessité de davantage de moyens pour mener à bien les missions qui incombent aux provinces.

Les provinces wallonnes préviennent : de nouveaux moyens budgétaires doivent être dégagés "afin d'assurer la continuité et la qualité du service public, préserver le personnel provincial et éviter tout licenciement mais également pour garantir un financement des zones de secours ainsi que l'ensemble des charges incombant aux Provinces après 2024".

Pour 2025 cependant, l'incertitude règne. "La trajectoire budgétaire s'arrête à 2024" et la suite dépendra des futurs gouvernements, explique Annick Bekavac, directrice de l'APW. Or, les provinces wallonnes sont "à la corde". "Si on nous demande plus d'argent, cela ne sera pas possible", prévient-elle.

Les provinces wallonnes demandent notamment au Fédéral d'"assumer sa juste part du financement des zones de secours", c'est-à-dire 50% du budget alors que pour l'instant, "moins de 20%" sont pris en charge par l'État fédéral, dénonce l'APW.

Elles souhaitent également que de nouveaux moyens budgétaires soient dégagés, notamment en réévaluant à la hausse le fonds des Provinces ou en réformant la fiscalité provinciale.