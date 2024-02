Les réfugiés ukrainiens ont désormais accès à un centre communautaire à Bruxelles

L'inauguration a été mise à profit par les coordinateurs de ce comité en charge de la défense des intérêts des réfugiés ukrainiens pour rendre hommage à la mise en œuvre, selon eux réussie, du modèle bruxellois dans l'accueil et l'intégration des réfugiés ukrainiens.

Les représentants du gouvernement bruxellois et des communautés de réfugiés ont formé des partenariats étroits, soutenus par le HCR, afin de planifier et de mettre en oeuvre des activités d'intégration et d'accueil. Selon le comité, cela a permis de résoudre des problèmes structurels tels que le logement et l'emploi.