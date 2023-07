Les Relais pour la Vie 2023 récoltent plus de 1 million d'euros à mi-parcours

Plus de 1 million d'euros ont été récoltés au profit de la Fondation contre le Cancer lors des événements Relais pour la Vie organisés d'avril à juin dans 14 villes belges. Au total, 14.589 personnes ont participé aux différents rassemblements. "De magnifiques résultats qui boostent le moral des troupes et inspirent les organisateurs de Relais pour la Vie qui se dérouleront à partir de septembre", se réjouit l'association mercredi.

Les événements avaient lieu dans les villes de Braine-l'Alleud, Bruges, Dour, Durbuy, Eupen, Hasselt, Jodoigne, Leuven, Mons, Mouscron, Neteland, Seraing, Visé et Waterloo.

Dans un relais, les participants marchent ou courent pour promouvoir un mode de vie sain et accompagner les personnes touchées par le cancer et leurs proches. La Fondation contre le cancer propose également des sacs à bougie à 5 euros pour illuminer la piste et financer la lutte contre les tumeurs malignes.