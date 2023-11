Les responsables de la SWDE et de l'administration entendus demain/vendredi en commission

Alors que se multiplient les révélations sur la pollution aux PFAS de l'eau potable dans plusieurs communes wallonnes, les responsables de la Société wallonne des eaux (SWDE) et de l'administration seront auditionnés dès demain/vendredi en commission du parlement régional.

Pour la SWDE, sont attendus dans la matinée le président du Comité de direction Eric Van Sevenant ainsi que trois de ses membres - Isabelle Jeurissen, Philippe Boury et Eric Smit.

L'après-midi, ce sera au tour de la directrice générale du SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Bénédicte Heindrichs, et de l'inspecteur général du département de l'Environnement et de l'Eau de l'administration, Benoît Tricot, d'être auditionnés.