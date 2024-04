Les résultats de Lockheed Martin ont dépassé les attentes au premier trimestre

Le groupe de défense américain Lockheed Martin a dégagé, au premier trimestre, des résultats supérieurs aux attentes, et a vu ses ventes progresser dans tous ses métiers, en particulier les missiles.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels, donnée la plus scrutée par le marché, il se monte à 6,33 dollars, soit sensiblement au-dessus des 5,80 dollars attendus par les analystes.

Le bénéfice net ressort néanmoins en baisse de 8,5% sur un an, à 1,5 milliard de dollars, selon un communiqué publié mardi. Ce recul est notamment dû au paiement d'intérêts plus élevés, le groupe ayant vu sa dette augmenter.

Au total, le chiffre d'affaires ressort en progression de 13,6%, à 17,2 milliards de dollars.

L'activité de missiles et technologie de contrôle de tir, qui comprend notamment capteurs et récepteurs, a fait des étincelles, avec une croissance de 25% sur un an.

Le groupe a accéléré la production des systèmes lance-roquettes multiples (GMLRS), des lanceurs mobiles HIMARS, des missiles de croisière air-sol JASSM et des missiles anti-navires LRASM.