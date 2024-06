Les réunions des groupes de travail commencent jeudi

Les groupes de travail ont reçu lundi un texte de négociation de la N-VA qu'ils ont examiné durant deux jours. Les groupes de travail Agriculture et Culture-Média-Jeunesse-Patrimoine immobilier se réuniront jeudi. Le groupe de travail Logement se réunira vendredi.

De leur côté, le formateur et les présidents des partis associés à la négociation - Melissa Depraetere (Vooruit) et Sammy Mahdi (CD&V) - ont commencé des consultations de la société civile et des partenaires sociaux.