Les revendications du collectif pour les sans-papiers pour une politique migratoire juste

À moins d'un mois des élections simultanées de juin 2024, le collectif liégeois de soutien aux sans-papiers a souhaité attirer l'attention des partis et de la population sur la politique migratoire mise en place ces dernières années tant sur le plan national qu'européen. Il présente aujourd'hui une série de revendications prenant la forme d'une charte et signée par 109 personnalités afin "de construire un modèle de société plus juste".