Les risques liés aux Frères musulmans pas pris à leur juste mesure

Et d'insister sur l'importance de l'échange, maîtres mots réguliers de recommandations diverses. "Les failles et échecs résultent avant tout de l'existence de 'silos' entre services et d'une certaine résistance au partage de l'information", avertit M. Lipszyc.

Le rapport fait le bilan des enquêtes de contrôle menées par le comité R l'an passé, closes ou toujours en cours: risques de sécurité liés à Tik Tok, sur la fuite de rapports à la suite d'une plainte de l'Exécutif des musulmans, venue d'une délégation iranienne à Bruxelles, ingérence étrangère, attentat du 16 octobre, etc.

Comme chaque année, le rapport recense le nombre de fois que les services de renseignement -Sûreté de l'État et SGRS (militaire)- ont eu recours à des méthodes particulières de renseignement. En un an, 669 autorisations ont été émises par le SGRS, essentiellement pour prendre connaissances des données et de la localisation de communications électroniques, pour des écoutes téléphoniques et de l'intrusion informatique. Pour la Sûreté de l'État, 1.718 autorisations sont recensées, de la même nature que celles du service de renseignement militaire.