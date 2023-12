Les sauts de puce au menu du gouvernement fédéral

Le projet d'arrêté du ministre Ecolo met fin à ces vols de courte distance considérés comme une aberration environnementale. Le texte initial portait sur les vols commerciaux ainsi que les jets privés qui effectuent des vols à l'intérieur de l'espace aérien belge. La Flandre a suggéré d'étendre l'interdiction jusqu'à 25 kilomètres au-delà des frontières de la Belgique. Un vol reliant un aéroport belge à ceux d'Eindhoven, de Maastricht, de Luxembourg ou de Lille ne se justifie pas plus qu'un vol Bruxelles-Anvers.

"Continuer à tolérer des vols sauts de puce en avion est un non-sens absolu. Ces vols dont le départ et l'arrivée se font sur le territoire belge parcourent de très courtes distances, bien souvent inférieures à 100 km. Avec pour résultat un bilan carbone au kilomètre qui est, proportionnellement, le plus élevé", a souligné le ministre.

Le phénomène a pris de l'ampleur: on dénombrait 1.713 vols sauts de puce dans le ciel belge en 2019 et 1.822 en 2021. Une grande partie de ces vols se font en jet privé. La part de ceux-ci continue d'augmenter: ils représentaient 71% des vols intra-belges en 2022, contre 55% en 2019. Qui plus est, une grande partie de ces vols en jet privé sont effectués à vide.

Un tel arrêté serait une première européenne, selon M. Gilkinet.